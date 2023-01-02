Ядерный арсенал Северной Кореи исчисляется 60-ю боеголовками

Южнокорейское агентство Рёнхал посчитал вместе с экспертами, сколько ядерных боеголовок может иметь потенциальный враг и северный сосед.

КНДР может обладать ядерными боеголовками для ракет средней дальности в количестве от 30 до 60 единиц, пишет Bulletin of the Atomic Scientists (BAS).

Более ранние исследования, проведенные Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI) в июне 2022 года показали, что у армии Кима достаточно урана-235 и плутония-239, чтобы создать еще 55 боеголовок.

С учетом развития ракетостроения слова Ким Чен Ына о «возмездии» в адрес Японии, Южной Кореи и США имеют серьезные основания. Как показали последние запуски у КНДР есть тяжелая баллистическая ракета Хвасон-17, которая достигает материковой части США.

Ранее российские эксперты сообщали, что ядерный арсенал армии Северной Кореи составляет не менее 230 боеприпасов.

