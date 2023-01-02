Американцев попросили воздержаться от длительных пробежек в новогодние праздники

В США врачи попросили граждан избегать длительных пробежек, поскольку система здравоохранения перегружена и не справляется с их травмами.

В больницах говорят, что эта зима будет рекордной по ожиданию неотложной медицинской помощи.

Проблема в том, что сейчас в учреждениях здравоохранения пытаются справиться со вспышками стрептококка А и гриппа.

Таким образом, люди, получившие травмы во время занятий спортом, будут не в приоритете при оказании медицинской помощи.