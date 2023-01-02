Во Львове проводится эвакуация из здания Ратуши из-за сообщения о минировании

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил об эвакуации из здания львовской Ратуши из-за поступившего сообщения о минировании.

В понедельник, 2 января 2022 года, мэр Львова Андрей Садовой в своём официальном Telegram-канале сообщил о поступившем сообщении о заминировании львовской Ратуши.

Садовой добавил, что в настоящее время проводится срочная эвакуация сотрудников из здания мэрии.

В свою очередь, пресс-служба Львовского городского совета в Tg-канале сообщила о прибытии на место специалистов, которые проводят осмотр помещений Ратуши на предмет обнаружения взрывоопасных устройств.