МИД Индии придерживается мира в украинском конфликте

Индия не примет сторону ни одного из участников конфликта, она по-прежнему выступает за мирное решение, заявил глава индийской дипломатии Субраманьям Джайшанкар газете Economic Times.

Глава МИД Индии подчеркнул в своем комментарии на вопрос о разрешении конфликта: «Мы на стороне мира, и большая часть мира думает так же, как и мы».

Индия в пику США и союзникам не поддержала санкционные меры против России, а выступила с самого начала за дипломатическое решение конфликта.