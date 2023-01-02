AP: Байден помиловал шестерых осужденных за убийство, наркотики и алкоголь

Президент Джо Байден помиловал шесть человек, отбывших наказание по обвинению в убийстве и преступлениях, связанных с наркотиками и алкоголем.

Среди них 80-летняя женщина, осужденная за убийство своего жестокого мужа около полувека назад и человек, который признал себя виновным в использовании телефона для сделки с кокаином в 1970-х годах.

Позиция Байдена в отношении мелких преступлений, особенно мелкого хранения наркотиков, и того, как эти преступления могут повлиять на семьи и сообщества в ближайшие десятилетия, изменилась за 50 лет его государственной службы.

О помиловании было объявлено, когда президент проводил время со своей семьей на острове Санта-Крус на Виргинских островах США. Белый дом заявил, что помилованные — это люди, которые продолжали служить своим общинам.