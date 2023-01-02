Результаты опроса: принца Гарри следует лишить королевского титула

Согласно опросу, почти половина общественности считает, что герцог Сассекский должен быть лишен своего королевского титула после выхода документального фильма о нем и его жене на Netflix.

В опросе YouGov 44% респондентов заявили, что принц Гарри должен быть лишен своего титула, по сравнению с 32%, которые считают, что ему следует разрешить сохранить его.

В связи с тем, что шестисерийный сериал Netflix «Гарри и Меган» имел неприятные последствия для пары своими обвинениями против остальной части королевской семьи, общественность, похоже, больше сочувствует принцу и принцессе Уэльских.

В общей сложности 44% опрошенных YouGov для The Times заявили, что они больше симпатизируют Уильяму и Кэтрин, по сравнению с всего 17% принцами Гарри и Меган.