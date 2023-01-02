Аэропорт Каира стал лидером в Африке по количеству пассажиров

Международный аэропорт Каира возглавил список африканских аэропортов с самым большим количеством пассажиров.

По грузовым авиаперевозкам каирский аэропорт находится на втором месте. Аэропорт Хургады находится на втором месте, Шарм-эль-Шейха- на восьмом.

В 2022 году через аэропорт Каира прошло около 20 млн пассажиров. Это рекорд с момента открытия аэровокзала.

За 2021-2022 годы было запущено 24 рейса. Руководство аэропорта старается привлекать новые авиакомпании.