Представитель правительства ФРГ Михаэль Мюллер предостерегает Берлин от поставок собственных танков Киеву.

Представитель немецкой политической фракции СДПГ Михаэль Мюллер выразил уверенность, что правительство Германии обязано продолжить оказывать помощь Украине в 2023 году, однако Берлину не следует поставлять танки Leopard 2 украинским Вооружённым силам, поскольку данные меры могут привести к эскалации конфликта между Россией и странами НАТО.

Мюллер отметил, что Соединённые Штаты, Франция и другие члены Североатлантического альянса обладают собственными танками, схожими по характеристикам с немецкими "Леопардами", однако они отказываются передавать подобные вооружения Украине.