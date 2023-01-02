Владелец «Вкусно и точка» Говор: с уходом McDonald's западные ценности не исчезли из России

Владелец сети «Вкусно и точка» Александр Говор заявил, что западные ценности не исчезли из России с уходом McDonald's.

По его словам, в момент прихода сети в СССР задача заключалась в том, чтобы показать людям, как все устроено на Западе.

Говор отметил, что многие расценили уход McDonald's из страны как исход западной культуры.

Он отметил, что McDonald's действительно был символом для россиян, поэтому придумать новое название было непросто.