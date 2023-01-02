Ламбрехт снова оконфузилась в новогоднем поздравлении под шум петард и без микрофона

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в понедельник вновь подверглась критике после трансляции своих новогодних пожеланий, которые прерывали взрывы фейерверков.

Видео длится всего около минуты, но было сочтено настолько неудачным, что министр-социал-демократ снова стал мишенью призывов к отставке консервативной оппозиции и немецких СМИ.

Министр выступила в прямом эфире из центра Берлина. На фоне взрывов петард и фейерверков она пыталась перекричать окружающую атмосферу с призывами поддержать Украину

«В центре Европы бушует война. Я смогла почерпнуть оттуда много особых впечатлений. За это я говорю вам большое спасибо», - скомкала Ламбрехт свои впечатления от встреч на Украине и сам конфликт.

Многие комментаторы потребовали отставки министра и самого канцлера Шольца, который терпит рядом с собой «непрофессионала».