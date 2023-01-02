Двое депутатов парламента Синегала приговорены к шести месяцам тюремного заключения за избиение коллеги

В понедельник двое депутатов от сенегальской оппозиции были приговорены к шести месяцам тюремного заключения за нанесение побоев коллеге с большинством голосов в Национальной ассамблее.

1 декабря депутат Массата Самб напал с трибуны на свою коллегу Эми Ндиайе из-за заявлений, сделанных ею против Мустафы Си, лидера партии, входящей в основную оппозиционную коалицию, Партии единства и объединения (ПСР).

В соцсетях были распространены кадры, на которых Массата Самб бьет парламентария пощечиной, а его коллега Мамаду Ньянг бьет его ногой в живот посреди публичного заседания.

Эми Ндиай была госпитализирована после инцидента и рискует потерять ребенка, которого она носит, заявил во время суда ее адвокат Ме Бабукар Сиссе.

Ее выписали из больницы, но она остается «в крайне тяжелом положении», добавил защитник.