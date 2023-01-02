Журналист-диссидент Кейван Самими все еще находится в заключении в Иране

Иранский активист и журналист Кейван Самими, находящийся в заключении с декабря 2020 года, все еще находится под стражей, сообщила его семья в понедельник, отрицая его освобождение, объявленное накануне местными СМИ.

В воскресенье реформистская ежедневная газета Shargh сообщила об освобождении 73-летнего журналиста, приговоренного к трем годам лишения свободы за «заговор против национальной безопасности».

Его семья объявила в понедельник, что Кейван Самими не был освобожден и отбывает наказание в тюрьме Семнан, более чем в 200 км к востоку от Тегерана.