МИД Ирана пообещал наказать виновных в убийстве генерала Сулеймани
2023-01-02 16:01
Пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана утверждает, что ответственные за гибель генерала Касема Сулеймани будут наказаны.
Вечером 2 января глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан дал интервью газете Tasnim, где публично заявил, что Тегеран намерен задействовать все дипломатические каналы для привлечения к ответственности лиц, которые имеют отношение к убийству иранского генерала Касема Сулеймани.
Абдоллахиан подчеркнул, что важным ключом к наказанию убийц Сулеймани является тот факт, что правительство Ирака подтвердило его нахождение в качестве гостя на своей территории в день гибели.
Опубликовано: Ткачёв Андрей