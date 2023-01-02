МИД Ирана пообещал наказать виновных в убийстве генерала Сулеймани

Пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана утверждает, что ответственные за гибель генерала Касема Сулеймани будут наказаны.

Вечером 2 января глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан дал интервью газете Tasnim, где публично заявил, что Тегеран намерен задействовать все дипломатические каналы для привлечения к ответственности лиц, которые имеют отношение к убийству иранского генерала Касема Сулеймани.

Абдоллахиан подчеркнул, что важным ключом к наказанию убийц Сулеймани является тот факт, что правительство Ирака подтвердило его нахождение в качестве гостя на своей территории в день гибели.