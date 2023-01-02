Фон дер Ляйен: ЕС поставит Украине генераторы, лампочки и автобусы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с Владимиром Зеленским вечером 2 января.

В понедельник Владимир Зеленский и возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в рамках которого лидер ЕК пообещала, что Европейский Союз будет поставлять Украине лампочки, электрогенераторы, обогреватели и школьные автобусы для борьбы с последствиями повреждения энергетической системы страны.

Также фон дер Ляйен заверила Зеленского, что в ближайшее время Евросоюз начнёт передавать Киеву содержимое пакета помощи на сумму в 18 миллиардов евро.