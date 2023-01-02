Немецкий политик Мюллер объяснил, почему Германии не следует передавать Украине танки Leopard 2

Представитель Социал-демократической партии Германии и член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер заявил, что ФРГ не следует передавать Украине танки Leopard 2.

Он отметил, что Германия будет придерживаться своей линии во внешней политике, поэтому Украина получит вооружения только по согласованию с НАТО.

Мюллер подчеркнул, что Германия не хочет, чтобы НАТО стало одной из сторон украинского конфликта.

По его словам, поставка Украине танков Leopard 2 приведет к явной эскалации, в которой Германия не заинтересована.