Reuters: ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула взяло на себя «Исламское государство»
2023-01-02 16:29
Агентство Reuters сообщает, что террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула 1 января.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли люди, есть также раненные, однако их количество не уточняется.
О своей ответственности за взрыв «Исламское государство» заявило в собственном Telegram-канале.
По данным «ИГ», это было нападение на силы «Талибана».
Опубликовано: Светлана Репина