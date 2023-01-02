Reuters: ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула взяло на себя «Исламское государство»

Агентство Reuters сообщает, что террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула 1 января.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли люди, есть также раненные, однако их количество не уточняется.

О своей ответственности за взрыв «Исламское государство» заявило в собственном Telegram-канале.

По данным «ИГ», это было нападение на силы «Талибана».