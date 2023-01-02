МО РФ: войска России уничтожили 2 американские гаубицы M-777 в ДНР

Российские военные поразили две артиллерийские системы M-777 в Донецкой Народной республике.

Пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки артиллерийских дуэлей российские войска ликвидировали две американские гаубицы M-777, которые были поставлены ВСУ и располагались в населённых пунктах Миньковка и Часов Яр в ДНР.

Также Конашенков сообщил, что российской артиллерии удалось нанести огневое поражение польской гаубице Krab, дислоцировавшейся в Херсонской области.