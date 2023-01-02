Меладзе продолжил лозунг "Слава Украине!" на корпоративе в Дубае по просьбе фаната

В Сети распространился ролик, где Валерий Меладзе продолжает лозунг "Слава Украине!". Видео записано на новогоднем корпоративе в Дубае.

Видео, где Валерий Меладзе произносит по просьбе поклонника продолжает лозунг "Слава Украине!", распространилось в Сети.

Ролик записан на новогоднем корпоративе, который проходил в Дубае.

Меладзе произносит лозунг еле слышно, чтобы не привлекать внимание.