Меладзе продолжил лозунг "Слава Украине!" на корпоративе в Дубае по просьбе фаната
2023-01-02 16:38
В Сети распространился ролик, где Валерий Меладзе продолжает лозунг "Слава Украине!". Видео записано на новогоднем корпоративе в Дубае.
Видео, где Валерий Меладзе произносит по просьбе поклонника продолжает лозунг "Слава Украине!", распространилось в Сети.
Ролик записан на новогоднем корпоративе, который проходил в Дубае.
Меладзе произносит лозунг еле слышно, чтобы не привлекать внимание.
Опубликовано: Наталья Гончарова