Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что Украина стала страной, которая самостоятельно разрушается.

2 января возглавляющий политическую фракцию ЛДПР Леонид Слуцкий публично заявил, что Украина приобрела статус саморазрушающегося государства, однако России не намерена помогать Киеву в ликвидации украинской государственности, поскольку это не является целью специальной военной операции.

При этом Слуцкий напомнил, что задачей спецоперации является защита русского населения Донецкой и Луганской Народных республик, которые вошли в состав РФ по итогам референдумов в данных регионах.