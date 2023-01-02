В Берлине снова стреляли петардами по экстренным службам

В Берлине несколько человек снова выпустили фейерверки по экстренным службам, сообщает полиция немецкой столицы.

Сотрудники дорожной полиции обнаружили горящий фейерверк на улице Урбанштрассе в Кройцберге. Вскоре после этого рядом с офицерами взорвались другие фейерверки.

По словам очевидца, стреляли два человека. Вскоре после этого был задержан 17-летний юноша. После установления личности его передали родителям.

По данным полиции, пожарные в Нойкельне также были несколько раз обстреляны группой молодых людей.

Сначала пожарная команда была поднята по тревоге из-за небольшого возгорания. Приехав, они обнаружили не огонь, а группу молодых людей, которые стреляли по экстренным службам. 15-летнего подростка арестовали и доставили к матери.

Двое несовершеннолетних находятся под следствием за попытку нанесения опасных телесных повреждений, нападение на сотрудников правоохранительных органов и нарушение Закона об оружии.

