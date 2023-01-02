Haaretz: МИД Израиля пообещал меньше открыто говорить об Украине

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн утверждает, что нынешние власти страны будут меньше говорить на тему Украины в публичном пространстве.

Вечером понедельника информационное агентство Haaretz сообщило, что глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн публично заверил, что нынешнее правительство страны будет меньше делать открытых заявлений на тему Украины из-за нежелания Тель-Авива портить взаимоотношения с Москвой.

При этом Коэн отказался отвечать на вопрос о том, будет ли Израиль оказывать военную поддержку Киеву, отметив что Тель-Авив продолжит предоставлять Украине гуманитарную помощь в 2023 году.