Лолиту обворовали в новогоднюю ночь

Певица Лолита Милявская попала в неприятную ситуацию прямо в главную ночь года. Артистку обворовали злоумышленники.

Исполнительница Лолита Милявская всегда трудилась в ночь с 31 декабря на 1 января, но пару лет назад решила отпраздновать Новый год с мужем в гостях у приятеля-предпринимателя. Тогда знаменитость и стала жертвой грабителей.

Об этом неприятном случае звезда сцены рассказала в интервью "МК".

Лолита вышла на улицу в компании супруга посмотреть на салют, а вернувшись не обнаружила на столе свой мобильный.

Разборок артистка устраивать не стала, а возлюбленный пообещал подарить ей новый телефон.