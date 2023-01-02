Принц Гарри расскажет о предательстве семьи и о принцессе Диане в интервью перед выходом книги «Spare»

Принц Гарри рассказал, что очень хотел бы вернуть отца и брата в интервью перед выпуском своей книги «Spare» для CBS News.

По словам Гарри, его высокие родственники «не проявили абсолютно никакой готовности к примирению».

В разговоре с журналистом CBS Андерсоном Купером принц Гарри заявил, что его предали, прежде чем он покинул королевскую семью.

«Поэтому, когда последние шесть лет нам говорят: «Мы не можем сделать заявление, чтобы защитить вас», но вы делаете это для других членов семьи, наступает момент, когда молчание становится предательством», — рассказал он.

ITV заявило, что его интервью будет посвящено личным отношениям принца Гарри и неизвестным фактам, связанным со смертью его матери Дианы, принцессы Уэльской.

