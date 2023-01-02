Меньшова рассказала о семейной традиции в Новый год

Ведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала, как принято встречать Новый год в ее семье. Одну из традиций завел в доме еще покойный отец Юлии Владимир Меньшов.

Юлия Меньшова рассказала в своем Телеграм-канале о традиции в ее семействе в Новый год, которая соблюдается ее родными много лет.

Отец ведущей, режиссер Владимир Меньшов сообщил дочке интересный факт, что до ее рождения в семье появилась традиция подводить итоги уходящего года вслух.

Эта традиция прижилась и они всей семьей садятся за накрытый новогодний стол за полчаса до боя часов. Бывает и так, что не всем хватает времени выговориться.