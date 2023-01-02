ТАСС: конфликт на Украине может приобрести затяжной характер в 2023 году

Российский политолог Андрей Кортунов заявил, что в этом году конфликт на Украине может приобрести затяжной характер.

2 января российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, сообщило о том, что украинский конфликт в 2023 году может приобрести затяжной характер ввиду отсутствия оснований для оптимизма в вопросе политического урегулирования ситуации на Украине.

Кортунов пояснил, что в украинском конфликте появляются, помимо России и Украины, новые участники, которые могут препятствовать его мирному урегулированию.