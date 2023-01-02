Киркоров назвал имена коллег, которые преданы профессии по-настоящему

Исполнитель Филипп Киркорова решил перечислить имена артистов, которые действительно преданы своей профессии.

Филипп Киркоров убежден, что в шоу-бизнесе "выживают сильнейшие", по этой причине артистам необходимо все время расти.

Певец уверен, что преданных своей профессии артистов немного.

В интервью "Пятому каналу" Филипп Бедросович назвал фанатов-артистов. В их число вошли исполнители Сергей Лазарев, Валерий Леонтьев и Дима Билан, фигуристы Татьяна Навка и Евгений Плющенко в купе со своей женой Яной Рудковской.