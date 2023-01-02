50-летняя Поверенова раскрыла секрет своей красоты и молодости

Известная российская актриса Дарья Поверенова. Которой уже 50 лет, рассказала, как ей удается выглядеть настолько молодой и прекрасной.

Дарья Повереннова летом этого года перешагнула 50-летний рубеж, но глядя на красавицу-актрису такое никому и в голову не придет.

Знаменитость поделилась секретом сохранения красоты и молодости.

В интервью "The Voice" звезда экрана призналась, что старается питаться правильно и не пропускать занятия спортом.

Также Дарья прибегает к специальным косметологическим процедурам, имея ввиду филлеры "в те места, где ушел объем".