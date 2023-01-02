Дубай отменил 30-процентный налог на алкоголь в попытке стимулировать туризм

Власти Дубая решились на отмену налога на алкоголь, а кроме того они перестанут взимать оплату на личные лицензии от населения.

В эмирате решились на серьезный шаг – отменили налог на алкоголь, который здесь составлял 30 процентов от стоимости напитка.

Если во многих странах проходят антиалкогольные кампании, то в Дубае наоборот, власти ведут медленную алкоголизацию.

Доступ к алкоголю доступен даже в Рамадан, а с недавнего времени действует доставка спиртного на дом.

Две компании, занимающиеся продажей алкоголя в Дубае, Maritime and Mercantile International (MMI) и African & Eastern, заявили, что они отразят снижение налога для потребителей.