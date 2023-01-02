В МИД Израиля пообещали меньше обсуждать Украину

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что новое правительство будет меньше открыто говорить об Украине.

Он отметил, что это будет обязательным шагом в отношении российско-украинского конфликта.

Коэн никак не прокомментировал просьбы украинской стороны в части предоставления оружия, однако подчеркнул, что Израиль продолжит поставлять гуманитарную помощь.

Ранее в России заявили, что рассчитывают на развитие партнерских отношений с новым правительством Израиля.