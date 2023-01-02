Орбакайте не стала оставаться в России на Новый год

APS
2023-01-02 18:28

Кристина Орбакайте не стала праздновать Новый год в России. Исполнительница уехала в США к семье, откуда отправилась в новогоднее путешествие на лайнере.

Еще в середине декабря прошлого года Кристина Орбакайте отправилась в Штаты к своим близким, но Новый год знаменитость не в США и не в РФ.

Она отправилась в новогоднее путешествие.

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    Орбакайте разместила в сети фото, где позирует на круизном лайнере.

    Примечательно, что на снимке нет ни мужа, ни дочери артистки, которые, видимо, остались в Америке.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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