Прилучный рассказал, что может его заставить плакать
2023-01-02 18:43
Известный российский актер Павел Прилучный рассказал, что может его растрогать до слез.
Актер Павел Прилучный признался, что рождение дочки изменило его жизнь в корне.
Он стал часто смотреть романтические комедии и даже может всплакнуть, наблюдая за каким-нибудь трогательным моментом в картине.
Дело в том, что когда на свет появилась его наследница Мия, характер актера стал мягче.
Прилучный пожаловался, что дочь из него веревки вьет, о чем сообщает "АиФ".
Опубликовано: Наталья Гончарова