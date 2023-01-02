Прилучный рассказал, что может его заставить плакать

Известный российский актер Павел Прилучный рассказал, что может его растрогать до слез.

Актер Павел Прилучный признался, что рождение дочки изменило его жизнь в корне.

Он стал часто смотреть романтические комедии и даже может всплакнуть, наблюдая за каким-нибудь трогательным моментом в картине.

Дело в том, что когда на свет появилась его наследница Мия, характер актера стал мягче.

Прилучный пожаловался, что дочь из него веревки вьет, о чем сообщает "АиФ".