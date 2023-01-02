Киркоров заключил выгодную сделку после того, как кролик испортил его наряд

Гагарину позвали замуж прямо во время концерта

Певица Полина Гагарина никогда не была обделена вниманием противоположного пола. На этот раз прямо во время выступления артистки, ей предложили руку и сердце. Кем же оказался обожатель знаменитости?

Подробнее...