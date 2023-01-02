Киркоров заключил выгодную сделку после того, как кролик испортил его наряд
2023-01-02 18:52
Филипп Киркоров заключил выгодную сделку после того, как кролик испортил его наряд. Это считается хорошей приметой.
На съемках новогодней передачи Филипп Киркоров угодил в неприятную ситуацию.
Его наряд испачкал кролик, что считается хорошей приметой. Очень скоро "предсказание" сбылось.
Через несколько дней Киркоров подписал выгодные контракты с банком и интернет-корпорацией, о чем он сообщил в интервью "МК".
Опубликовано: Наталья Гончарова