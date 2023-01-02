Новая картина с Ургантом Происшествие в стране Мульти-пульти, которую сняли с эфира, набрала более 500 000 просмотров на Ютубе

Фильм-сказка "Происшествие в стране Мульти-пульти" с Иваном Ургантом в роли Карлсона была снята по непонятным причинам с эфира онлайн-кинотеатром "KION". На Ютубе же новая картина набрала более 500 000 просмотров.

Новогодняя сказка с Иваном Ургантом "Происшествие в стране Мульти-Пульти" оказалась доступной на Ютубе.

Картина набрала более 500 000 просмотров после того, как ее сняли с эфира.

Фильм с Ургантом должен был показать онлайн-кинотеатр "Kion" в новогодние праздники, но в последний момент сказку сняли с эфира. Причины подобного решения никто не озвучивал.