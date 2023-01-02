Украинцы накинулись на Повалий из-за участия певицы в российском Голубом огоньке

Исполнительница Таисия Повалий приняла участие в новогоднем "Голубом огоньке" в России, за что была жестко раскритикована своими земляками из Украины.

Исполнительница Таисия Повалий родом из Украины. На протяжении долгих лет она была звездой и в родном государстве, и в РФ.

После событий 2014 года в Украине знаменитость покинула Украину и с тех пор живет в России, о чем сообщает "Газета.ru"

Повалий появилась в новогоднем "Голубом огоньке" на российском ТВ, исполнив композицию "Червона рута" на украинском языке, после чего подверглась критике со стороны жителей "незалежной".