Украинцы накинулись на Повалий из-за участия певицы в российском Голубом огоньке
2023-01-02 19:13
Исполнительница Таисия Повалий приняла участие в новогоднем "Голубом огоньке" в России, за что была жестко раскритикована своими земляками из Украины.
Исполнительница Таисия Повалий родом из Украины. На протяжении долгих лет она была звездой и в родном государстве, и в РФ.
После событий 2014 года в Украине знаменитость покинула Украину и с тех пор живет в России, о чем сообщает "Газета.ru"
Повалий появилась в новогоднем "Голубом огоньке" на российском ТВ, исполнив композицию "Червона рута" на украинском языке, после чего подверглась критике со стороны жителей "незалежной".
Опубликовано: Наталья Гончарова