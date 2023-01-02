Панин заявил, что хочет работать в России
2023-01-02 19:23
Актер Алексей Панин долгое время находится в Испании, где не в состоянии найти постоянную работу. Звезда экрана признался, что хочет работать в РФ.
Алексей Панин живет несколько лет в Испании. До февраля 2022 года актер снимался в России.
Теперь же из-за резких высказываний о родине Панина не приглашают сниматься в РФ. Он потерял все российские контракты, оставшись без средств к существованию.
Артист в рамках Ютуб-шоу "И грянул Грэм" признался, что проживать желает в Европе, а на жизнь зарабатывать в России.
Опубликовано: Наталья Гончарова