Гагарину позвали замуж прямо во время концерта

Певица Полина Гагарина никогда не была обделена вниманием противоположного пола. На этот раз прямо во время выступления артистки, ей предложили руку и сердце. Кем же оказался обожатель знаменитости?

Молодой человек позвал Полину Гагарину замуж во время одного из ее последних концертов. Певице было приятно, но она сразу же ответила отказом.

Артистка поделилась кадрами, где ей предлагают руку и сердце в соцсетях.

Молодому человеку оказалось 16 лет, но он очень красивый, высокий, с густыми темными волосами. На артистку юноша смотрел так, будто она любовь всей его жизни.