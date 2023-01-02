Катина в первый раз поделилась фото с округлившимся животом
2023-01-02 20:09
Экс-солистка группы "Тату " Лена Катина станет мамой в 2023 году. Артистка впервые поделилась снимками, где виден ее округлившийся живот.
Лена Катина разместила в соцсетях новое фото в необычном для себя образе.
Артистка позирует в платье, которое обтягивает беременный живот.
Звезда сцены проводит новогодние праздники с семьей. На снимке знаменитость стоит около новогодней елки. Катина выглядит по-домашнему расслабленной.
Под фото Катина написала, что в 2023 году она ждет появления новой жизни.
Опубликовано: Наталья Гончарова