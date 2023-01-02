Приходько: ВСУ обесточили 3 котельных и 8 трансформаторных подстанций под Горловкой

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские бойцы обесточили 3 котельных и 8 трансформаторных подстанций в результате обстрела горловского посёлка Аксёновка.

В понедельник вечером, 2 января 2023 года, мэр Горловки Иван Приходько в своём официальном Telegram-канале сообщил об обстреле посёлка Аксёновка со стороны Вооружённых сил Украины.

В результате атаки украинской армии в горловском посёлке обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных из-за чего 1455 абонентов остались без электроэнергии.