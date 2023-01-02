Спирс продает особняк в Калифорнии, который приобрела за 12 000 000 долларов

Певица Бритни Спирс решила продать свой особняк в Калифорнии, который купила сразу после освобожения от опеки отца. Видимо, дом артистке пришелся не по вкусу.

Американская певица Бритни Спирс выставила на продажу свой особняк в Калифорнии, который она купила, как только освободилась из-под опеки отца.

В особняке, купленном почти за 12 000 000 долларов в Калифорнии, знаменитость планировала начать жизнь с чистого листа. По имеющимся сведениям, звезде сцены недвижимость пришлась не по вкусу.

Информации о том, будет ли исполнительница искать замену дому, пока нет. Не исключен вариант, что она вновь будет жить в доме, который купила еще в 2015 году.