Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился о возбуждении уголовного дела из-за нелегитимного преследования лидера российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

2 января возглавляющий Следственный комитет России Александр Бастрыкин принял решение о начале уголовного делопроизводства в отношении Службы безопасности Украины, которая незаконно начала преследование лидера Центрального Банка РФ Эльвиры Набиуллиной. По данным СБУ, Набиуллина подозревается в покушении на территориальную целостность украинского государства.

Также в Службе безопасности Украины отметили, что согласно национальному законодательству, Эльвире Набиуллиной грозит пятнадцать лет лишения свободы.