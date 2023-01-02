Пригожин: на кладбище ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае похоронены 93 бойца

Глава подразделения "Wagner group" Евгений Пригожин продемонстрировал захоронение своих подчинённых в Краснодарском крае России.

2 января Евгений Пригожин посетил кладбище частной военной кампании "Группа Вагнера" в станице Бакинской Краснодарского края РФ, где сообщил, что здесь похоронено 93 бойцов подразделения. Во время посещения кладбища Пригожин возложил букет цветов к самой свежей могиле, которая датируется 1 декабря 2022 года.

По словам Евгения Пригожина, в станице Бакинской захоронены те бойцы "Вагнера", которые являются сиротами, не имеют родственником или попросили об этом в заранее составленном завещании.