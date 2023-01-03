В Великобритании из-за кризиса служб здравоохранения могут умереть до 500 человек в неделю

Государственная и бесплатная британская служба здравоохранения, NHS, более десяти лет страдает от жесткой экономии, а затем от пандемии, которая полностью истощила ее.

Кризис, который регулярно попадает в заголовки британских СМИ, возобновился в воскресенье, когда организация, представляющая работников скорой помощи, Королевский колледж экстренной медицины, подсчитала, что от 300 до 500 пациентов будут умирать каждую неделю из-за недостатков в оказании помощи, включая долгое ожидание.

Должностные лица больницы преуменьшают достоверность этих цифр, но вице-президент Королевского колледжа неотложной медицины выступил в защиту этой оценки в понедельник на BBC и отверг гипотезу о временных трудностях.

Из-за очередей в приемных отделениях машины «скорой помощи» в Лондоне стоят в очереди и не успевают на вызовы к тяжелым больным, сообщают британские СМИ. Причем в очереди может находится половина всех машин, которые обслуживают определенный район.