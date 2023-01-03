Президент Лула выполняет свои предвыборные обещания, подписав указ об оружии и Амазонке
2023-01-03 00:20
Вступивший в должность президент Бразилии Лула подписал указы об ограничении применения оружия и усилении защиты Амазонки.
Новый бразильский лидер принял противоположную точку зрения от правительства своего ультраправого предшественника Жаира Болсонару.
Через 24 часа после церемонии инаугурации в бразильской столице в воскресенье Лула начал выполнять свои ключевые предвыборные обещания.
Опубликовано: Тарас Медведев