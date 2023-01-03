Президент Лула выполняет свои предвыборные обещания, подписав указ об оружии и Амазонке

Сахарный диабет и новогоднее застолье: продукты, от которых лучше отказаться

Людям, страдающим диабетом, в праздничных посиделках с обилием вредной еды лучше не участвовать. В такие дни при отступлении от рекомендованной диеты заметно повышается уровень сахара в крови.

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