Президент Лула выполняет свои предвыборные обещания, подписав указ об оружии и Амазонке

APS
2023-01-03 00:20

Вступивший в должность президент Бразилии Лула подписал указы об ограничении применения оружия и усилении защиты Амазонки.

Новый бразильский лидер принял противоположную точку зрения от правительства своего ультраправого предшественника Жаира Болсонару.

Через 24 часа после церемонии инаугурации в бразильской столице в воскресенье Лула начал выполнять свои ключевые предвыборные обещания.

Опубликовано: Тарас Медведев







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