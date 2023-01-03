МИД Сирии: атака Израиля на аэропорт Дамаска является прямой агрессией

В сирийском МИДе выступили со словами осуждения в адрес Тель-Авива за ракетный удар по дамасскому аэропорту.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Сирии уведомляет, что совершённый 2 января ракетный удар военно-воздушных сил Израиля по аэропорту в Дамаске является актом прямой военной агрессии и попыткой посягнуть на независимость государственных сирийских территорий, которые национальная армия обязуется защищать.

По данным ряда зарубежных СМИ, в результате удара израильских ВВС по дамасскому аэропорту скончались двое сирийских военных, ещё двое получили ранения различной степени тяжести.