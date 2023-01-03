Американца обвинили в нападении на полицейских с мачете в Нью-Йорке
Молодому американцу, напавшему с мачете на полицейских в канун Нового года на Манхэттене, в понедельник, 2 января, было предъявлено обвинение в «покушении на убийство офицера».
Как сообщила полиция Нью-Йорка задержанному по обвинениям Тревору Бикфорду всего 19 лет.
Бикфорда обвиняют в нападении на трех полицейских недалеко от зоны безопасности Таймс-сквер, где в канун Нового года собираются тысячи жителей Нью-Йорка.
Он ударил двух офицеров по голове, не подвергая их жизни опасности, после чего был обездвижен другим полицейским, который применил табельное оружие, ранив его в плечо.
Молодой человек из Уэллса, небольшого городка в штате Мэн. По сообщениям американских СМИ, в последнее время он проявляет признаки исламистской радикализации и подозревается в том, что хотел совершить теракт.
Опубликовано: Тарас Медведев