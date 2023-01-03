Турция начала реализацию проекта России по созданию газового хаба

Правительство Турции приступило к выполнению предложенного Москвой проекта по созданию газового хаба, который станет крупнейшим в Европе.

Во вторник турецкий министр энергетики Фатих Донмез пообщался с журналистами агентства TVnet, где заявил, что Анкара начала реализовывать инициативу России о создании газового хаба в Турции. По данным Домнеза, постройка нового газового хаба должна занять около года.

Также Фатих Донмез отметил, что стоимость энергоресурсов в турецком газовом хабе не будет фиксированной, поскольку учреждение будет своего рода "супермаркетом" голубого топлива для европейских государств.