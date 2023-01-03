Евросоюз призвал КНДР прекратить эскалацию военной напряжённости

Пресс-служба Европейского союза призвала правительство Северной Кореи отказаться от поднятия градуса милитаристской напряжённости в регионе.

3 января правительство ЕС опубликовало пресс-релиз, в рамках которого страны европейского содружества призвали власти Северной Кореи незамедлительно прекратить повышать напряжённость, проводя новые испытания ракет, разработку ядерных вооружений и пуск дронов на территорию других государств.

Накануне пять беспилотников КНДР вошли в воздушное пространство Южной Кореи. Один из дронов достиг окрестностей Сеула, сумев вернуться в Северную Корею, в то время как один южнокорейский истребитель потерпел крушение при попытке сбить БПЛА противника.