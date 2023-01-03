Сенаторы-республиканцы дадут присягу в Конгрессе США 3 января
2023-01-03 00:42
Во вторник американский Сенат заработает в принципиально новом составе, который более не контролируется Джо Байденом.
Днём 3 января 222 американских конгрессмена от республиканской партии и 212 демократов будут приведены к официальной присяге в Конгрессе Соединённых Штатов, что сделает этот орган неподконтрольным Джо Байдену, поскольку ранее ведомство контролировалось сторонниками демократической фракции, выходцем из которой является сам действующий президент.
Заполучив большинство мест в Конгрессе, республиканцы могут блокировать лоббируемые демократами законопроекты и даже выдвинуть на рассмотрение вопрос об импичменте Байдену.
Опубликовано: Ткачёв Андрей