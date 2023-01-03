Картаполов: увеличение срока службы в РФ возможно после завершения СВО

Возглавляющий комитет Государственной думы по вопросам обороны Андрей Картаполов сообщил о возможности изменения структуры российских Вооружённых сил.

Представитель Госдумы Андрей Картаполов дал интервью газете "Комсомольская правда", где сообщил, что считает нецелесообразными любые вопросы об изменении структуры армии России до момента завершения специальной военной операции на территории Украины.

По мнению Картаполова, любые дискуссии на этот счёт будут уместны лишь после окончания СВО по мере достижения всех поставленных целей.

Также Андрей Картаполов признал, что конец спецоперации позволит начать обсуждение возможности увеличения продолжительности срочной службы в России.