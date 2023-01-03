Пригожин обвинил морг Луганска в халатности в отношении бойцов ЧВК «Вагнер»

Основатель группы «Вагнера» обвинил морг Луганска в задержке выдачи тел погибших бойцов.

Российский бизнесмен и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил морг Луганска в том, что учреждение преднамеренно затягивает выдачу погибших бойцов. Соответствующее уведомление направлено в МВД России, сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

"Для многих работников морга погибший боец - просто вещь в целлофановом пакете. Они по несколько месяцев выписывают документы о смерти. Околомедицинские чистоплюи отдыхают с самого начала войны", - сказал основатель ЧВК "Вагнер".

Пригожин уточнил, что во время новогодних праздников посетил бойцов на передовой. Также бизнесмен рассказал о встрече с теми, кто закончил контракт по двум причинам: "остался без рук и ног" или "погиб".